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Архив - Наука и технологии

В Киеве начали тестировать "пищевой" Uber

06.02.2019 10:30
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В Киеве начали тестировать "пищевой" Uber

Компания Uber запустила в тестовом режиме сервис по доставке еды UberEats из ресторанов в Киеве, сообщает PaySpace Magazine.
Отмечается, что зарплата курьеров будет зависеть от вида транспорта, на котором они будут совершать доставку еды. В частности, доход пешего курьера составит около 11 тыс грн в месяц, курьер на скутере или велосипеде будет получать до 20 тыс грн, а на собственном автомобиле — до 25 тыс грн.



Теги: Киев, еда, UBER
 
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