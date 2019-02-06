Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Найден крупнейший паук со смертельным ядом15:16
- Над Китаем промчалась флотилия НЛО. ВИДЕО14:54
- В Виннице запустили завод по производству солнечных панелей14:30
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента12:20
- В Киеве начали тестировать "пищевой" Uber10:30
- Океан вскоре изменит цвет08:27
- Mail.ru Group выпустила замену навязчивого "Амиго"11:30
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- Илон Маск продемонстрировал первый запуск "межпланетного" ракетного двигателя (ВИДЕО)10:45
- В Сиднее запустили 5G-безлимит14:50
В Киеве начали тестировать "пищевой" Uber
06.02.2019 10:30
Компания Uber запустила в тестовом режиме сервис по доставке еды UberEats из ресторанов в Киеве, сообщает PaySpace Magazine.
Отмечается, что зарплата курьеров будет зависеть от вида транспорта, на котором они будут совершать доставку еды. В частности, доход пешего курьера составит около 11 тыс грн в месяц, курьер на скутере или велосипеде будет получать до 20 тыс грн, а на собственном автомобиле — до 25 тыс грн.
Теги: Киев, еда, UBER
Читайте также:
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж 16:15
- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- "Спасибо, Пушилин, наша жизнь снова превратилась в ад", - жители "ДНР" бунтуют из-за беспредела оккупанта21:30
- Пенсии вырастут: названы даты и суммы21:16
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- Украина разорвала важный договор с Россией: что изменится20:00
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- Названы проверенные народные средства от перхоти16:48
- Стоматологи назвали напиток, разрушающий зубную эмаль13:00
- Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас09:45
- Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем09:32
- Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака19:30
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину
- Боевик попал на гауптвахту в Донецке и "прозрел": "Я лучше сопьюсь, но за Россию воевать больше никогда не буду"
- Команда Порошенко в сборе – Кремлю не удалось достигнуть поставленных целей, – политолог