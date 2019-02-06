В Виннице запустили завод по производству солнечных панелей

06.02.2019 14:30

Во вторник, 5 февраля, в Виннице ввели в эксплуатацию I очередь завода, который будет производить солнечные панели, сообщает Телеканал новостей «24».

Это первое масштабное промышленное производство солнечных панелей в Украине. На начальном этапе на предприятии будет работать 120 человек. К концу 2019 планируется ввести в эксплуатацию и ІІ очередь завода.

Отмечается, что номинальная мощность панелей равна от 270 до 370 Вт, что соответствует самым высоким технологическим требованиям современных производителей оборудования для изготовления солнечных модулей.