В Бельгии создали робота для сбора клубники

07.02.2019 10:30

Научно-исследовательская компания Octinion из Лёвена (Бельгия) представила на выставке Fruit Logistica в Берлине полностью автономного робота-сборщика клубники. На данный момент это первая компания в мире, которая предложила на рынке данный инновационный продукт, сообщает Зерно.Ua.

Автоновмный робот Rubion может перемещаться вдоль рядов клубники, обнаруживать спелые ягоды, аккуратно собирать их и помещать в специальную корзину. Уникальная бельгийская инновация является не только решением проблемы нехватки рабочей силы в ягодном секторе, но и позволяет производителям повысить качество своей продукции, что в конечном итоге приносит пользу потребителю.