Российских пропагандистов разозлила украинская компьютерная игра

19.02.2019 15:40

Шутеру от первого лица Metro Exodus от украинских разработчиков посвятили сюжет на пропагандистском канале Россия 24, сообщает Главред.

В эфире федерального канала было упомянуто, что в игре среди списка достижений есть ачивка Декоммунизация, которая дается игроку за уничтожение статуи Ленина.

Ведущий Алексей Казаков отметил, что сюжет игры хоть и основан на сценарии российского писателя Дмитрия Глуховского, представляет собой "развесистую клюкву" и "махровую русофобию".

Также ведущий заявил, что "немалая часть российской аудитории, судя по отзывам, разочарована, зато западная в восторге, рекламируя в прессе и соцсетях, поскольку игра в их отношение к России укладывается идеально".

Metro Exodus вышла 15 февраля - это ААА-игра про постапокалиптическую Россию, разрабатываемая украинской компанией 4A Games.