Жители 5 европейских стран увидели в небе "Нибиру"

20.02.2019 11:40

В соцсетях не перестают появляться фото ярких шаров. Их заметили в последние несколько дней жители 5 разных стран Европы, сообщает Диалог.UA.

Кто-то стал свидетелем появления в небе огненной сферы, кто-то увидел святящиеся белые шары больших размеров.

Очевидцы уверены, это Нибиру, ведь недаром многие эксперты еще с начала 2019 года предупреждали, что февраль может стать последним месяцем жизни на Земле.

Планету-убийцу видели в Германии, Бельгии, Голландии, Франции и в Великобритании.

В то же время ученые считают, что пока ничего страшного не происходит и Нибиру в данный момент находится на безопасном от землян расстоянии.