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Пассажирский Boeing случайно преодолел звуковой барьер
21.02.2019 13:25
Boeing 787-9 Dreamliner британской авиакомпании Virgin Atlantic, перевозивший пассажиров из Лос-Анджелеса в Лондон, на несколько минут превысил скорость звука, сообщает NEWSONE.UA.
Отмечается, что на высоте около 11 километров самолет угодил в мощный попутный воздушный поток, благодаря чему лайнер и преодолел звуковой барьер, разогнавшись до 800 миль в час (1285 км/час). Обычно на такой высоте скорость звука составляет около 1062 км/час. При это крейсерская скорость самолетов подобного типа составляет 561 милю в час (902 км/час).
Из-за необычного ускорения Boeing с пассажирами прибыл в Лондон на 48 минут раньше намеченного времени.
Теги: звук, скорость, Boeing-737
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