Samsung представила свой первый гибкий смартфон (ВИДЕО)

21.02.2019 09:05

Компания Samsung представила первый гибкий смартфон Galaxy Fold. Презентация прошла на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2019, на которой были представлены смартфоны серии Galaxy S10, сообщает LB.ua.

Galaxy Fold в сложенном состоянии представляет собой смартфон в привычном нам форматее, оснащенный 4,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1960х840 пикселей.

Внутри установлен дисплей Infinity Flex размером 7,3 дюйма и разрешением 2152х1536 пикселей, который позволяет превратить его в небольшой планшет, просто раскрыв аппарат словно книгу. Оба экрана имеют одинаковую плотность – 420 точек на дюйм.

В сложенном состоянии толщина устройства составляет 17 мм, в открытом виде – 6,9 мм.

Galaxy Fold оборудован процессором Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. В качестве накопителя используется 512 ГБ флеш-памяти стандарта UFS 3.0, которая вдвое быстрее, чем UFS 2.1. Работает смартфон от двух батарей суммарной емкостью 4380 мАч.

Galaxy Fold оснащен шестью камерами с трех сторон – спереди и сзади в сложенном виде, а также с внутренней стороны в открытом состоянии.

Galaxy Fold поступит в продажу 26 апреля. Смартфон будет доступен в версиях LTE и 5G. Его стоимость стартует от $1980.