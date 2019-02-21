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Samsung представила свой первый гибкий смартфон (ВИДЕО)
Компания Samsung представила первый гибкий смартфон Galaxy Fold. Презентация прошла на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2019, на которой были представлены смартфоны серии Galaxy S10, сообщает LB.ua.
Galaxy Fold в сложенном состоянии представляет собой смартфон в привычном нам форматее, оснащенный 4,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1960х840 пикселей.
Внутри установлен дисплей Infinity Flex размером 7,3 дюйма и разрешением 2152х1536 пикселей, который позволяет превратить его в небольшой планшет, просто раскрыв аппарат словно книгу. Оба экрана имеют одинаковую плотность – 420 точек на дюйм.
В сложенном состоянии толщина устройства составляет 17 мм, в открытом виде – 6,9 мм.
Galaxy Fold оборудован процессором Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. В качестве накопителя используется 512 ГБ флеш-памяти стандарта UFS 3.0, которая вдвое быстрее, чем UFS 2.1. Работает смартфон от двух батарей суммарной емкостью 4380 мАч.
Galaxy Fold оснащен шестью камерами с трех сторон – спереди и сзади в сложенном виде, а также с внутренней стороны в открытом состоянии.
Galaxy Fold поступит в продажу 26 апреля. Смартфон будет доступен в версиях LTE и 5G. Его стоимость стартует от $1980.
Теги: Samsung, смартфон, гибкость, презентация
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