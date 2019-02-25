Создана первая в мире SIM-карта для 5G

25.02.2019 14:55

Крупнейший в мире производитель SIM-карт компания Gemalto анонсировала выпуск первой в мире SIM-карты для сети пятого поколения, сообщает Mediasat.

Она была разработана в соответствии со всеми требованиями операторов мобильной связи, планирующих коммерческий запуск 5G в скором времени.

Согласно данным, новая карта может обеспечить пользователю бесперебойный глобальный роуминг, а также улучшенную защиту данных за счет встроенной усовершенствованной защиты от взлома.

«К ключевым преимуществам новой SIM-карты 5G отнесена полная анонимность сквозных идентификаторов абонентов благодаря встроенной системе шифрования. Она исключает возможность неправомерного использования информации для поиска и отслеживания лиц или сбора личных данных и обеспечивает соответствие операторов мобильной связи таким нормативам, как GDPR», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 5G-симка станет доступна уже в первой половине текущего года.