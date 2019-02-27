Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

ПриватБанк закрывает сервис iPay

27.02.2019 13:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ПриватБанк закрывает сервис iPay

ПриватБанк закрывает сервис iPay, позволяющий малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов, сообщает LIGA.net.
Сервис закроют 28 июня 2019 года из-за низкой востребованности. Вместо него ПриватБанк запустит альтернативный сервис под названием miniPOS.
MiniPOS – это мини-терминалы, которые также работают в связке со смартфонами и планшетами, указывается на сайте ПриватБанка. Оплаты с его помощью защищены PIN-кодом.
Сервис работает по Bluetooth и принимает все виды карт: магнитные, чипованные и бесконтактные, отметили в госбанке.
Напомним, сервис iPay - приложение, которое превращает смартфон в POS-терминал, ПриватБанк запустил в июле 2013 года.



Теги: ПриватБанк, сервис, платежи
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх