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ПриватБанк закрывает сервис iPay
27.02.2019 13:10
ПриватБанк закрывает сервис iPay, позволяющий малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов, сообщает LIGA.net.
Сервис закроют 28 июня 2019 года из-за низкой востребованности. Вместо него ПриватБанк запустит альтернативный сервис под названием miniPOS.
MiniPOS – это мини-терминалы, которые также работают в связке со смартфонами и планшетами, указывается на сайте ПриватБанка. Оплаты с его помощью защищены PIN-кодом.
Сервис работает по Bluetooth и принимает все виды карт: магнитные, чипованные и бесконтактные, отметили в госбанке.
Напомним, сервис iPay - приложение, которое превращает смартфон в POS-терминал, ПриватБанк запустил в июле 2013 года.
Теги: ПриватБанк, сервис, платежи
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