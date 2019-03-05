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«Лягушка в кипятке»: Климатологи рассказали, как погибнет человечество
05.03.2019 15:28
Человечество может погибнуть, как лягушка в кипятке.
Об этом заявили ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе, передает donpress.com.
Климатологи сравнили ситуацию на планете с известным опытом: если поместить лягушку в воду, которая нагревается постепенно, то она не заметит изменений и в конце концов сварится в кипятке.
Оказывается, аномально теплые или холодные дни стали настолько частыми, что им уже мало кто удивляется.
Автор исследований Фрэнсис Мур заявляет, что люди привыкли к таким изменением. Это настоящий эффект кипящей лягушки.
Теги: Донбасс, ученые, климат, лягушка, гибель, человечество, кипяток
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