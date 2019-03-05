«Лягушка в кипятке»: Климатологи рассказали, как погибнет человечество

05.03.2019 15:28

Человечество может погибнуть, как лягушка в кипятке.

Об этом заявили ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе, передает donpress.com.

Климатологи сравнили ситуацию на планете с известным опытом: если поместить лягушку в воду, которая нагревается постепенно, то она не заметит изменений и в конце концов сварится в кипятке.

Оказывается, аномально теплые или холодные дни стали настолько частыми, что им уже мало кто удивляется.

Автор исследований Фрэнсис Мур заявляет, что люди привыкли к таким изменением. Это настоящий эффект кипящей лягушки.