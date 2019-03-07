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Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли
Американские инженеры из Массачусетского технологического университета создали головной убор для чтения мыслей, напоминающий распределяющую шляпу из "Гарри Поттера".
Инженеры из США подтвердили, что при создании устройства вдохновлялись книгами английской писательницы Джоан Роулинг и шляпой из известного фильма, передает Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.
Отмечается, что одна из студенток Наталья Космина придумала «мыслящую шапку», которая фиксирует активность человеческого мозга и распознает объекты, которые представлял человек.
«Когда вы визуализируете объект, в мозгу возникают частоты и активность, которые мы можем уловить. В этом нет магии, это чистая неврология», - рассказала Космина.
По ее словам, эта шапка создана для того, чтобы помогать студентам повышать самооценку и успеваемость.
Теги: Донбасс, ученые, Гарри Поттер, шляпа
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