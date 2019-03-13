Ученые сделали первый шаг к "воскрешению" мамонта

13.03.2019 15:00

Ученые из Японии и России смогли «разбудить» клетки молодой самки шерстистого мамонта Юки, мумия которой была найдена в 2010 году на южном побережье моря Лаптевых в современной Якутии, сообщает портал «КОММЕНТАРИИ:».

В ходе эксперимента ученые извлекли из мышечных клеток Юки генетическую информацию. Несколько десятков наименее поврежденных ядер пересадили в яйцеклетки мышей.

Ученые выявили, что пять клеток показали «признаки биологической активности». В этих клетках была реакция, которая обычно происходит перед началом размножения клеток. Этот факт дает ученым надежду, что уже в скором времени удастся клонировать давно вымершее животное.