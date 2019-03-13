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Windows 10 будет самостоятельно удалять "неудачные" обновления
На странице техподдержки Windows 10 появилась новая заметка о том, что Microsoft внедряет в свою систему функцию, которая будет удалять проблемные апдейты, если они приводят к тому, что Windows не загружается должным образом даже в безопасном режиме или после всех попыток восстановить работу системы, сообщает TRASHBOX.
В этом случае пользователи получат следующее уведомление: "Мы удалили некоторые недавно установленные обновления, чтобы восстановить ваше устройство после сбоя при запуске".
Windows будет препятствовать установке этого обновления в течение 30 дней, пытаясь найти причину сбоев. По истечении указанного срока, будет предпринята повторная попытка его установки. Пользователи по-прежнему смогут установить обновление вручную, если они уверены в своих действиях. Это, безусловно, хорошая новость, которая позволит избежать многих серьёзных проблем.
Теги: Microsoft, удаление, обновление, Windows 10
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