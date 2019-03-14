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В Краматорске появилась первая "умная" остановка
14.03.2019 14:30
Первое информационное табло прогнозирования времени прибытия общественного транспорта на остановку заработало в Краматорске, сообщает ОстроВ.
Интерактивный экран появился на остановке общественного транспорта "Привокзальная площадь" около железнодорожного вокзала. На нем в режиме онлайн пассажиры смогут увидеть время до прибытия коммунального транспорта.
Информационное табло смонтировали и установили житомирские специалисты. Такая инновация появилась в Краматорске благодаря внедрению автоматизированной системы диспетчерского управления общественным транспортом и установке на транспортных средствах GPS-устройств.
Пассажиры также могут отслеживать движение коммунального транспорта с помощью мобильного приложения DozoR.
Теги: Донбасс, Краматорск, остановка, табло, общественный транспорт
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