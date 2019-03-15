Microsoft добавила в Windows 7 поддержку DirectX 12

15.03.2019 09:00

Для операционной системы Windows 7 появилась опция, которую ждали многие пользователи. Теперь все еще популярная «ось» сможет поддерживать технологию DirectX 12, сообщает Replyua.net.

Отметим, что ранее такая возможность была доступна лишь тем, у кого на компьютере или ноутбуке стояла ОС Windows 10, После разработки соответствующего патча новую технологию сможет поддерживать и «семерка».

Компания Microsoft пошла на такой шаг благодаря настойчивости Blizzard. Представители известной студии объяснили, что пользователи просят добавить в «семерку» опции, которые есть в Windows 10, в том числе, и поддержку DirectX 12, повышающую частоту кадров во многих видеоиграх, в том числе, и в World of Warcraft.