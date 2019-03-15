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Tesla презентовала новый кроссовер Model Y (ВИДЕО)

15.03.2019 10:43
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Tesla презентовала новый кроссовер Model Y (ВИДЕО)

14 марта на выставке в Калифорнии (США) компания Tesla представила электрический кроссовер Model Y, сообщает ICTV.
В нем могут разместиться до семи человек, а запас хода составляет 480 км в самой "дальнобойной" комплектации.
У Model Y есть один центральный дисплей на консоли и стеклянная крыша. Модификация с третьим рядом сидений, рассчитанная на семь пассажиров, будет доступна после 2021 года.
Авто функциональностью похож на внедорожник, но управляется как спортивный автомобиль. Здесь будут все современные технологии Tesla, включая Supercharger и Autopilot.
Самая дорогая версия Model Y сможет разгоняться с нуля до 100 км/час за 3,5 секунд, а её максимальная скорость составит 240 км/час.
Всего для Tesla Model Y предусмотрено четыре версии: они отличаются динамикой, запасом хода (от 368 до 480 км), приводом (первые две – заднеприводные, другие две – со всеми ведущими колёсами), оснащением, ценами ($39 000 – 60 000) и сроками выхода.



Теги: кроссовер, презентация, Tesla Motors, Илон Маск
 
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