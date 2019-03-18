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Boeing выпустил самый длинный в мире пассажирский самолет
Компания Boeing провела для ограниченного круга участников презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире - новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X, сообщает ТСН.
По данным авиапроизводителя, длина нового лайнера составляет 77 м, размах крыльев - 72 м. При этом компания впервые в гражданской авиации применила технологию складных крыльев, что раньше использовалось только в военной авиатехнике - обычно, для самолетов, которые предназначены для применения на авианосцах. Также Boeing 777X станет самым большим в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями. Диаметр турбины последних составляет почти 3,5 м.
На борту смогут находиться от 400 до 425 пассажиров в зависимости от комплектации самолета. При этом дальность полета базовой версии составит около 14 тыс. км. Укороченная версия Boeing 777-8X, длина которой составит 70 м, будет вмещать 350-375 пассажиров и сможет пролететь чуть больше - 16 тыс. км.
Первый полет новый лайнер совершит уже в ближайшие месяцы, а поставки заказчикам ожидаются в 2020 году.
Теги: самолет, презентация
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