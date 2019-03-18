Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Boeing выпустил самый длинный в мире пассажирский самолет

18.03.2019 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Boeing выпустил самый длинный в мире пассажирский самолет

Компания Boeing провела для ограниченного круга участников презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире - новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X, сообщает ТСН.
По данным авиапроизводителя, длина нового лайнера составляет 77 м, размах крыльев - 72 м. При этом компания впервые в гражданской авиации применила технологию складных крыльев, что раньше использовалось только в военной авиатехнике - обычно, для самолетов, которые предназначены для применения на авианосцах. Также Boeing 777X станет самым большим в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями. Диаметр турбины последних составляет почти 3,5 м.
На борту смогут находиться от 400 до 425 пассажиров в зависимости от комплектации самолета. При этом дальность полета базовой версии составит около 14 тыс. км. Укороченная версия Boeing 777-8X, длина которой составит 70 м, будет вмещать 350-375 пассажиров и сможет пролететь чуть больше - 16 тыс. км.
Первый полет новый лайнер совершит уже в ближайшие месяцы, а поставки заказчикам ожидаются в 2020 году.



Теги: самолет, презентация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх