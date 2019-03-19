Во Франции создали первый в мире летающий мотоцикл (ВИДЕО)

19.03.2019 09:30

Французская компания Lazareth представила первый в мире летающий мотоцикл, сообщает Znaj.ua.

Прототип устройства LMV 496 создал дизайнер Людовик Лазарет и его команда. Сами изобретатели называют свое детище La Moto Volante (Летающий мотоцикл). Заявлено, что это "первый мотоцикл в мире, который умеет превращаться в квадрокоптер".

Представители компании утверждают, что их летающая машина трансформируется из обычного мотоцикла в квадрокоптер примерно за 60 секунд всего одним нажатием кнопки.

Устройство оборудовано мотором 470BHP Maserati V8. В каждое колесо встроены реактивные турбины, которые меняют свое положение, чтобы поднять средство передвижения в воздух.

Прототип устройства будет официально представлен на выставке электроники Gitex в Дубае в октябре этого года.

Покупатели могут оформить предзаказ на выставке, при этом ожидается, что цена составит около 560 876 долларов.