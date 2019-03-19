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Архив - Наука и технологии

Во Франции создали первый в мире летающий мотоцикл (ВИДЕО)

19.03.2019 09:30
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Во Франции создали первый в мире летающий мотоцикл (ВИДЕО)

Французская компания Lazareth представила первый в мире летающий мотоцикл, сообщает Znaj.ua.
Прототип устройства LMV 496 создал дизайнер Людовик Лазарет и его команда. Сами изобретатели называют свое детище La Moto Volante (Летающий мотоцикл). Заявлено, что это "первый мотоцикл в мире, который умеет превращаться в квадрокоптер".
Представители компании утверждают, что их летающая машина трансформируется из обычного мотоцикла в квадрокоптер примерно за 60 секунд всего одним нажатием кнопки.
Устройство оборудовано мотором 470BHP Maserati V8. В каждое колесо встроены реактивные турбины, которые меняют свое положение, чтобы поднять средство передвижения в воздух.
Прототип устройства будет официально представлен на выставке электроники Gitex в Дубае в октябре этого года.
Покупатели могут оформить предзаказ на выставке, при этом ожидается, что цена составит около 560 876 долларов.



Теги: Франция, мотоцикл, квадрокоптер
 
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