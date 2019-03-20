В Киеве запустят "зеленый" Uber

20.03.2019 09:55

21 марта в Киеве запустят экспериментальный сервис Uber Green, работающий в Амстердаме, Лондоне, Лиссабоне, Бухаресте и Париже. Этот сервис использует исключительно электромобили, сообщает ЛІГА.net.

В меню приложения Uber для киевских пользователей появится новый пункт – Uber Green, в котором можно будет вызвать электрокар.

Uber — райдшеринговый сервис, созданный в 2009 году и связывающий с помощью мобильного приложения водителя автомобиля и пассажира. В Украине сервис работает с июня 2016 года и доступен в 7 областных центрах: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.