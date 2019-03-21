В Виннице заработал первый в Украине робот-хирург

21.03.2019 09:40

В Виннице появился американский робот-хирург da Vinci. С его помощью провели две успешные операции. Об этом сообщил главный врач медицинского центра "Инномед" Евгений Антонюк на своей странице в соцсети Facebook, передает ТСН.

По сути, робот da Vinci является ассистентом хирурга, потому что его действиями руководит врач, который сидит за специальным пультом.

Этот робот позволяет делать самые сложные операции, или операции в труднодоступных местах: при раке тела матки, опухолевых процессах в кишечнике, простате и т.д. - то есть в тех местах, где обычная и лапароскопическая хирургия без разреза или с помощью прокола чрезвычайно сложная.

Робот da Vinci является первым в Украине и оперировать им могут пока четыре украинских хирурга: три из Винницы и один из Киева. Для этого они прошли курс обучения в ведущих клиниках США, Израиля и Бельгии.