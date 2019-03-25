Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Джакарте открыли первую в стране линию метро

25.03.2019 14:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Джакарте открыли первую в стране линию метро

В Джакарте прошла торжественная церемония открытия первых станций метрополитена, сообщает replyua.net.
Первая в стране линия метро пересекает центр индонезийской столицы с севера на юг. При этом её протяжённость составляет всего 16 км. Ожидается, что метро позволит разгрузить автомобильное движение в Джакарте, где, как говорят, можно увидеть худшие пробки в мире. Регулярное движение поездов начнётся уже сегодня, 25 марта. Нужно отметить, что население столицы Индонезии достигает 10 млн человек.



Теги: Индонезия, Джакарта, метро
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх