В Джакарте открыли первую в стране линию метро

25.03.2019 14:15

В Джакарте прошла торжественная церемония открытия первых станций метрополитена, сообщает replyua.net.

Первая в стране линия метро пересекает центр индонезийской столицы с севера на юг. При этом её протяжённость составляет всего 16 км. Ожидается, что метро позволит разгрузить автомобильное движение в Джакарте, где, как говорят, можно увидеть худшие пробки в мире. Регулярное движение поездов начнётся уже сегодня, 25 марта. Нужно отметить, что население столицы Индонезии достигает 10 млн человек.