Xiaomi показала работу системы сверхбыстрой зарядки смартфонов

26.03.2019 09:40

Генеральный директор Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) опубликовал в социальной сети Weibo ролик с демонстрацией технологии сверхбыстрой зарядки Super Charge Turbo, сообщает gagadget.com.

Она позволяет зарядить смартфон с аккумулятором на 4000 мАч всего за 17 минут. Это невероятный показатель. Он почти в два раза быстрее, чем у технологии SuperVOOC от Oppo, которая на данный момент является самой быстрой в мире.

К сожалению, кроме короткого ролика, Лин Бин не сообщил других подробностей о Super Charge Turbo. Можно предположить, что её будут поддерживать уже следующие флагманские смартфоны компании.