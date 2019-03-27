Эксперты рассказали, на каких вещах больше всего бактерий

27.03.2019 14:17

Стало известно, какая вещь в доме содержит больше бактерий, чем туалет.



Британские ученые провели анализ перчаток на наличие различных бактерий и сравнили с результатами анализа бактерий в ванной комнате. Оказывается, что туалет - не самое грязное место в доме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.



Эксперты проанализировали полиэфирные, кожаные и шерстяные перчатки среди 1500 человек.



Метод ученых показал, что среднее значение количества микробов на сидении унитаза составляет 220. В то время, как перчатки содержали до 1000. То есть, перчатки содержали в пять раз больше бактерий, чем туалет.



Исследование показало, что каждый седьмой человек никогда не стирал перчатки. А две трети делали это раз в месяц или реже.



Несмотря на это ученые уверяют: грязные перчатки вряд ли могут привести к серьезным заболеваниям, но они могут передавать различные микробы.