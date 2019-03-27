В Интернете появилось первое цифровое кладбище

27.03.2019 09:40

В Сети появилось первое цифровое кладбище, созданное компанией Google. На нем "покоятся" те продукты, которые были сняты с производства, сообщает Корреспондент.net.

В целом на кладбище можно найти 149 "мертвых" продуктов - 129 сервисов, 11 приложений и 12 аппаратных продуктов. Все они были созданы за 21 год существования компании.

Цифровое кладбище названо "Убитые Google" (Killed By Google). Оно содержит описания "похороненных" продуктов с датами рождения и смерти. Многие из них были созданы лишь в качестве эксперимента, после чего почили здесь.