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NASA испытало марсианский вертолет
NASA опубликовало отчет об успешных испытаниях марсианского вертолета. По словам руководителей проекта, в следующий раз аппарат взлетит уже на Марсе, сообщает Naked Science.
Вертолет обладает двумя винтами и весит 1,8 килограмма. Для создания "марсианских" условий была использована вакуумная комната диаметром 7,62 метра, заполненная разреженным углекислым газом. Кроме того ученые при помощи специального устройства сымитировали марсианскую гравитацию, которая меньше земной примерно на две трети.
Сотрудники NASA подняли аппарат на высоту пяти сантиметров. Выше, по их словам, поднимать не имело смысла, так как они получили подтверждение того, что вертолет сможет автономно взлететь на Марсе. До этого специалисты испытывали работоспособность устройства при низких температурах, так как ночью температура на Марсе может опускаться до минус 90 градусов Цельсия.
Вертолет станет частью миссии "Марс-2020", запуск которой намечен на июль 2020 года. Ожидается, что марсоход вместе с летательным аппаратом прибудет к Марсу в феврале 2021 года.
Теги: вертолет, Марс
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