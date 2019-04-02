Грузия будет выпускать электромобили

02.04.2019 13:00

Грузинская компания Aigroup и китайский холдинг Changan подписали договоренность о сотрудничестве и начале производства новых автомобилей в Грузии, сообщает Auto24.

Название грузинскому бренду пока не придумали, зато уже известно, что внимание будет сосредоточено на электрокарах. В начале производства за основу будут взяты существующие модели Changan: седан Eado (Eado EV460), хэтчбек Benni EV360 и компактный кроссовер CS55 EV. Отметим, что холдинг Changan является третьим по величине автопроизводителем в Китае.