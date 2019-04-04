Представлен самый длинный электробус в мире

04.04.2019 10:15

В Китае представили самый длинный электробус в мире, сообщает Автоцентр.

Трехсекционная машина BYD K12A имеет общую длину 27 метров. Салон рассчитан на перевозку до 250 пассажиров. Таким образом, это не только самый длинный, но и самый вместительный электробус в мире.

Максимальная скорость BYD K12A составляет 70 км/ч. Батарей хватает на пробег до 300 км, что вполне достаточно для полноценного рабочего дня.