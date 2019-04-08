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Архив - Наука и технологии

Skype удвоил максимальное количество участников видеоконференции

08.04.2019 11:15
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Skype удвоил максимальное количество участников видеоконференции

Сервис Skype сообщил пользователям о важном улучшении, которое касается групповых звонков, сообщает iLenta.
Теперь максимальное число участников таких звонков увеличено до 50 (ранее — 25).
Таким образом Skype смог обойти FaceTime от Apple, в котором стоит ограничение в 32 человека, и вернуть себе лидерство в данном вопросе.
Соответстующее обновление уже в ближайшее время будет доступно пользователям Skype по всему миру.



Теги: Skype, участники, видеоконференция
 
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