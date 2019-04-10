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Архив - Наука и технологии

В Украине запустили интерактивную карту автобусных маршрутов

10.04.2019 10:20
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В Украине запустили интерактивную карту автобусных маршрутов

Мининфраструктуры совместно с Госагентством по вопросам электронного правительства создали интерактивную карту, которая показывает автобусные маршруты между городами в Украине и за рубежом, промежуточные остановки и точки пересечения границы, сообщает ICTV.
На карте визуализированы почти четыре тысячи маршрутов между городами Украины и зарубежья, что поможет украинцам в планировании поездок.
Чтобы воспользоваться картой, необходимо:

  • зайти на сайт Мининфраструктуры или по этой ссылке;
  • выбрать одну из двух карт – международные или областные маршруты;
  • выбрать населенный пункт в списке, или воспользовавшись поиском;
  • на карте появятся маршруты, а справа – информация по каждому из них.


Теги: Украина, карта, автобус, маршрут
 
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