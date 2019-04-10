В Украине запустили интерактивную карту автобусных маршрутов

10.04.2019 10:20

Мининфраструктуры совместно с Госагентством по вопросам электронного правительства создали интерактивную карту, которая показывает автобусные маршруты между городами в Украине и за рубежом, промежуточные остановки и точки пересечения границы, сообщает ICTV.

На карте визуализированы почти четыре тысячи маршрутов между городами Украины и зарубежья, что поможет украинцам в планировании поездок.

Чтобы воспользоваться картой, необходимо: