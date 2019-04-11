Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Xiaomi представила "умный" велосипедный замок

11.04.2019 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Xiaomi представила "умный" велосипедный замок

Компания Xiaomi представила умный замок со сканером отпечатка пальца AreoX Smart fingerprint U-Lock. По словам создателей, с его помощью можно заблокировать не только велосипед, но и скутер, и даже машину, сообщает Znaj.ua.
Замок сделан из нержавеющей стали и выполнен в устойчивом ко взлому дизайне. От воды и пыли он защищён по стандарту IP65, поэтому дождь и снег ему не страшны.
Внутри стоит батарея, одного заряда которой должно хватить на год использования. Если она разрядится ниже 15%, замок об этом сообщит. Подзарядить его можно с помощью кабеля USB-C.
Открывается замок с помощью сканирования отпечатка пальца. Что касается цены, за такой замок попросят около 30 долларов.



Теги: замок, велосипед, Xiaomi
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх