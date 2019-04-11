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Xiaomi представила "умный" велосипедный замок
11.04.2019 10:15
Компания Xiaomi представила умный замок со сканером отпечатка пальца AreoX Smart fingerprint U-Lock. По словам создателей, с его помощью можно заблокировать не только велосипед, но и скутер, и даже машину, сообщает Znaj.ua.
Замок сделан из нержавеющей стали и выполнен в устойчивом ко взлому дизайне. От воды и пыли он защищён по стандарту IP65, поэтому дождь и снег ему не страшны.
Внутри стоит батарея, одного заряда которой должно хватить на год использования. Если она разрядится ниже 15%, замок об этом сообщит. Подзарядить его можно с помощью кабеля USB-C.
Открывается замок с помощью сканирования отпечатка пальца. Что касается цены, за такой замок попросят около 30 долларов.
Теги: замок, велосипед, Xiaomi
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