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Архив - Наука и технологии

Первый израильский луноход разбился при посадке на Луну

12.04.2019 09:40
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Первый израильский луноход разбился при посадке на Луну

Космический аппарат, который Израиль отправил на Луну для ее изучения, разбился при посадке на спутник, сообщает NEWSONE.UA.
Луноход под названием Beresheet должен был сесть на поверхность Луны в четверг, 11 апреля. Специалисты, отвечающие за передвижение лунохода, несколько раз теряли связь с аппаратом прямо перед самой посадкой.
Пока не известно, почему Beresheet разбился. Эксперты предполагают, что у него могли быть проблемы с двигателем.
За действием наблюдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он пообещал ученым, что сделает все возможное, чтобы за последующие три года израильский аппарат сел на Луну.



Теги: Израиль, Луна, луноход, Биньямин Нетаньяху
 
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