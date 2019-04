SpaceX провела первый коммерческий запуск самой мощной ракеты в мире (ВИДЕО)

12.04.2019 10:00

Сегодня в 01:35 ночи по киевскому времени состоялся первый в истории коммерческий запуск самой мощной из ныне действующих ракет: Falcon Heavy от частной компании SpaceX Илона Маска вывела в космос телекоммуникационный спутник Arabsat-6A для Саудовской Аравии, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Старт состоялся с площадки LC-39A Космического центра им. Кеннеди, который расположен на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида.

В отличие от прошлогоднего тестового запуска, SpaceX удалось мягко вернуть на Землю все три ускорителя ракеты: два боковых — на расположенные рядом площадки на суше, а центральный — на беспилотную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Falcon Heavy способна вывести на низкую околоземную орбиту груз до 64 т, до Марса - почти 17 т, до Плутона - 3,5 тонн.

Стоимость запуска - до $90-100 млн. Для сравнения: вывод грузов на орбиту с помощью другого американского тяжелого носителя - Delta IV Heavy - обходится примерно в $435 млн.







Теги: спутник