Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

SpaceX провела первый коммерческий запуск самой мощной ракеты в мире (ВИДЕО)

12.04.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
SpaceX провела первый коммерческий запуск самой мощной ракеты в мире (ВИДЕО)

Сегодня в 01:35 ночи по киевскому времени состоялся первый в истории коммерческий запуск самой мощной из ныне действующих ракет: Falcon Heavy от частной компании SpaceX Илона Маска вывела в космос телекоммуникационный спутник Arabsat-6A для Саудовской Аравии, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Старт состоялся с площадки LC-39A Космического центра им. Кеннеди, который расположен на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида.
В отличие от прошлогоднего тестового запуска, SpaceX удалось мягко вернуть на Землю все три ускорителя ракеты: два боковых — на расположенные рядом площадки на суше, а центральный — на беспилотную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.
Falcon Heavy способна вывести на низкую околоземную орбиту груз до 64 т, до Марса - почти 17 т, до Плутона - 3,5 тонн.
Стоимость запуска - до $90-100 млн. Для сравнения: вывод грузов на орбиту с помощью другого американского тяжелого носителя - Delta IV Heavy - обходится примерно в $435 млн.





Теги: спутник, запуск, успех, SpaceX, Falcon Heavy
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх