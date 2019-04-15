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Архив - Наука и технологии

В ЮАР создали первые в мире эко-сигареты

15.04.2019 11:00
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В ЮАР создали первые в мире эко-сигареты

Южноафриканская компания Smokey Treats заявила о создании первых в мире биоразлагаемых эко-сигарет, которые по-прежнему вредны для здоровья людей, но совершенно безопасны для окружающей среды, сообщает Realist.
Изобретатели подчеркивают, что окурки являются одним из самых распространенных видов мусора на планете. Фильтры обычных сигарет содержат пластик и других материалы, которые замедляют их разложение и загрязняют окружающую среду.
При этом фильтры эко-сигарет сделаны из древесной массы. Основатели Smokey Treats говорят, что через некоторое время от выкинутого окурка не останется и следа.
Табак в этих сигаретах, по утверждению создателей, не содержит никаких добавок. Даже надписи на пачке экологичные — чернила сделаны из сои.
Кроме того, компания обещает пожертвовать процент всей прибыли от продажи эко-сигарет на восстановление лесов в Южной Африке.



Теги: сигареты, ЮАР, экология
 
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