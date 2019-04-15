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Xiaomi представила умный насос
15.04.2019 14:10
В линейке умных устройств Xiaomi Miija пополнение в виде электронного компрессора, который может оказаться весьма полезен для автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов и даже физруков, сообщает Znaj.ua.
Устройство, оцененное в $30, позволяет накачивать шины и футбольные мячи в автоматическом режиме – без подключения к розетке 220В или 12В.
Для питания новинки используется аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч, одного заряда которой хватит для того чтобы накачать пять автомобильных шин размерности 215/60 R17.
Помимо непосредственно функции насоса, новинка поддерживает простое определение давления – оно отображается на встроенном экране, равно как и целевое значение давления при накачке.
Теги: велосипед, насос, автомобиль, Xiaomi
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