Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Xiaomi представила умный насос

15.04.2019 14:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Xiaomi представила умный насос

В линейке умных устройств Xiaomi Miija пополнение в виде электронного компрессора, который может оказаться весьма полезен для автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов и даже физруков, сообщает Znaj.ua.
Устройство, оцененное в $30, позволяет накачивать шины и футбольные мячи в автоматическом режиме – без подключения к розетке 220В или 12В.
Для питания новинки используется аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч, одного заряда которой хватит для того чтобы накачать пять автомобильных шин размерности 215/60 R17.
Помимо непосредственно функции насоса, новинка поддерживает простое определение давления – оно отображается на встроенном экране, равно как и целевое значение давления при накачке.



Теги: велосипед, насос, автомобиль, Xiaomi
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх