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Samsung представила ультрабюджетный смартфон на Android Go

16.04.2019 10:00
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Samsung представила ультрабюджетный смартфон на Android Go

Компания Samsung официально представила свой новый смартфон Galaxy A2 Core, управляемый операционной системой Android 9.0 Pie (Go Edition), сообщает iLenta.com.
Galaxy A2 Core оборудован пластиковым корпусом, 5-дюймовым дисплеем с разрешением 960 x 540 пикселей, 8-ядерным процессором Exynos 7870, графикой Mali-T830, 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной флэш-памяти, поддержкой карт microSD объемом до 256 ГБ.
Так как это ультрабюджетный смартфон, то никого не удивит наличие всего лишь одинарной 5-Мп основной камеры с диафрагмой F/1.9 и 5-Мп фронтальной камеры с диафрагмой F/2.2.
Galaxy A2 Core питается от аккумулятора емкостью 2600 мАч, предусмотрена поддержка LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2+LE, GPS. Габариты смартфона составляют 141.6 x 71 x 9.1 мм при весе 142 грамма.
Стоимость Galaxy A2 Core составляет $76.



Теги: Samsung, смартфон, Android Go
 
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