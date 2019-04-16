Samsung представила ультрабюджетный смартфон на Android Go

16.04.2019 10:00

Компания Samsung официально представила свой новый смартфон Galaxy A2 Core, управляемый операционной системой Android 9.0 Pie (Go Edition), сообщает iLenta.com.

Galaxy A2 Core оборудован пластиковым корпусом, 5-дюймовым дисплеем с разрешением 960 x 540 пикселей, 8-ядерным процессором Exynos 7870, графикой Mali-T830, 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной флэш-памяти, поддержкой карт microSD объемом до 256 ГБ.

Так как это ультрабюджетный смартфон, то никого не удивит наличие всего лишь одинарной 5-Мп основной камеры с диафрагмой F/1.9 и 5-Мп фронтальной камеры с диафрагмой F/2.2.

Galaxy A2 Core питается от аккумулятора емкостью 2600 мАч, предусмотрена поддержка LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2+LE, GPS. Габариты смартфона составляют 141.6 x 71 x 9.1 мм при весе 142 грамма.

Стоимость Galaxy A2 Core составляет $76.