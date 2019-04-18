Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Целый континент покинет Землю: австралийцы хотят переселиться на Луну20:20
- Ученые научились формировать костную ткань из жира человека19:00
- Нибиру перед вторжением послала на разведку мощный десант пришельцев: белые НЛО готовы к "захвату" Земли - фото 13:20
- Археологи обнаружили уникальную гробницу с магическими посланиями09:45
- Опасность нависла над Украиной, ученые предупреждают о неизбежном: «исчезнут целые улицы»14:00
- Генные лекарства произвели революцию в медицине: что известно09:00
- Xiaomi представила электромопед за $450 (ВИДЕО)14:10
- На Prozorro заработал интернет-магазин госзакупок09:15
- Ford разработал "умную" тележеку для супермаркетов (ВИДЕО)13:00
- При пожаре в парижском соборе чудом выжили десятки тысяч пчел21:30
Ученые "оживили" мозг умершей свиньи
18.04.2019 16:00
Ученые США сумели частично восстановить мозг мертвой свиньи через 4 часа после того, как животное было доставлено с бойни, сообщает Realist.
Для этого исследователи применили систему BrainEx, которая поставляет в умерший мозг "искусственную кровь" - питательное вещество с бесклеточной формулой на основе гемоглобина.
Технология не позволяет оживить мертвый организм, однако дает возможное решение для восстановления кровеносных сосудов, активации метаболизма и поддержания жизнедеятельности клеток.
"Эти исследования помогут усовершенствовать методику лечения мозга после ухудшения кровоснабжения, например, во время сердечного приступа", — отметила руководитель исследования Андреа Беккел-Митченер.
Теги: США, мозг, исследования, свинья
Читайте также:
- Ученые выяснили, как бег влияет на мозг
- Гениальность Эйнштейна связана с формой его мозга
- Любовь к спорту защищает от рака мозга
- Украинская молодежь гордится гражданством и хочет сближения с Западом
- Опрос: Треть украинцев хотели бы сменить страну рождения
- Ученые: Физические упражнения развивают мозг
- Зеленский получил совет, как решить ситуацию по Донбассу18:48
- В РФ открылся первый пункт выдачи паспортов жителям ОРЛО, — росСМИ18:00
- Соцсети: В Донецке член НВФ взорвал в кабинете известного врача гранату, врач ранен16:21
- Донецк после Пасхи: сильный взрыв и перестрелка15:30
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии15:10
- Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь14:00
- Армия РФ атакует ВСУ из запрещенного оружия: за сутки трое боевиков пополнили "бригаду 200-х" 13:39
- Рева пояснил, почему назвал «мразями» жителей «Л/ДНР»11:10
- Стала известна реакция главарей "народных республик" Донбасса на заявление Зеленского по обмену пленными 08:15
- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- Как отвлечь детей от гаджетов22:39
- Что делать, чтобы вас всегда везло: 4 фактора 22:15
- Стало известно, кого Зеленский назначит премьером: «Будет абсолютно лоялен»21:39
- «У нас будет общее гражданство»: Путин ответил на слова Зеленского про украинские паспорта для россиян21:15
- У Зеленского прокомментировали слухи о его встрече с олигархами21:02
- Как правильно разгрузить организм после праздников20:38
- Целый континент покинет Землю: австралийцы хотят переселиться на Луну20:20
- За лекарства без рецепта будут наказывать в Украине: известна стратегия20:00
- Резкий рост цен: эксперты объяснили, почему подорожали овощи19:46
- Путин призвал власти Украины вернуть гражданство Саакашвили19:30
- Как отвлечь детей от гаджетов22:39
- Что делать, чтобы вас всегда везло: 4 фактора 22:15
- Как правильно разгрузить организм после праздников20:38
- За лекарства без рецепта будут наказывать в Украине: известна стратегия20:00
- Корона не жмет: у этих знаков зодиака самооценка явно завышена12:15
- Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом09:00
- Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья08:00
- «Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины18:48
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак18:14
- За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой17:35
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше