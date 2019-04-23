ПриватБанк запустил оплату покупок по QR-коду

23.04.2019 11:05

Государственный ПриватБанк начал оснащать свои POS-терминалы функцией оплаты по QR-коду, сообщается на официальной странице банка в Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Теперь клиенты смогут расплачиваться за продукты смартфоном, даже если их устройство не поддерживает оплату через NFC-кошелек.

Чтобы расплатиться с помощью новой опции, нужно просканировать появившийся на экране терминала QR-код через приложение Privat24. После этого в Privat24 появится форма, где нужно выбрать карту для оплаты. Клиент должен "подтвердить" выбор и на экране высветится отчет о проведенной транзакции.