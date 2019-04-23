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В Нидерландах создали "велосипед-неваляшку" (ВИДЕО)
23.04.2019 10:00
В Нидерландах создали "велосипед-неваляшку" (ВИДЕО)
Нидерландские учёные из Делфтского технического университета совместно с компанией Gazelle сконструировали прототип электрического велосипеда, оборудованный системой стабилизации собственной разработки, сообщает Популярная механика.
При помощи набора сенсоров она способна определять, что велосипед теряет равновесие, после чего меняет угол поворота руля таким образом, чтобы выровнять его положение и тем самым предотвратить падение.
О перспективах серийного использования системы стабилизации пока не сообщается, но эта штука определённо была бы полезна для неопытных велосипедистов или пожилых людей, которым сложно управлять велосипедом.
Теги: Нидерланды, велосипед, стабилизация
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