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Ford разработал "умную" тележеку для супермаркетов (ВИДЕО)
25.04.2019 13:00
Инженеры американского автоконцерна Ford озадачились вопросом безопасности тележек в супермаркете, которые так любят катать дети, сообщает SpeedMe.
Они разработали магазинную тележку, которая оснащена камерой, радаром и системой экстренного торможения. Такой набор датчиков используется обычно в машинах с автопилотом. «Умная» тележка от Ford способна самостоятельно оставливаться, если сенсоры засекут препятствие, а «водитель» не будет реагировать на предупреждающие сигналы.
Теги: дети, супермаркет, Ford
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