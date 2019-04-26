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На Prozorro заработал интернет-магазин госзакупок
25 апреля система Prozorro представила пилотный проект E-каталогов. Теперь государственные заказчики смогут отдельные группы товаров покупать как в обычном интернет-магазине. Об этом сообщает пресс-центр Кабмина, информирует LB.ua.
Весь процесс закупок будет похож на заказы через Amazon. У заказчика будет возможность просмотреть ценовые предложения и выбрать нужный товар. В свою очередь поставщик его отправит. При этом отчет по результатам закупки система сформирует автоматически.
Для участия в таких тендерах достаточно будет пройти квалификацию товара, попасть в каталог и ждать заказ. Отмечено, что электронные каталоги будут распространяться только на закупки до 200 000 гривен.
Сообщается, что в рамках пилотного проекта в государственном интернет-магазине пока можно купить только некоторые лекарства, шприцы, перчатки и другие фармацевтические изделия, а также бумагу, товары для печати и компьютерное оборудование, а поставки будут происходить только для киевских заказчиков.
После тестирования и анализа работы этого инструмента, электронные каталоги будут доработаны, а перечень товаров и география заказчиков расширены.
Теги: интернет-магазин, госзакупки
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