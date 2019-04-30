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Samsung выпустила вращающийся телевизор
Компания Samsung выпустила 43-дюймовый телевизор Sero, экран которого можно поворачивать на 90 градусов. Об этом говорится на сайте компании, сообщает InfoResist.
Отмечается, что Sero разрабатывался с учетом пожеланий современного поколения пользователей, которые активно пользуются смартфонами. По задумке Samsung, возможность устанавливать телевизор в вертикальном и горизонтальном положениях побудит молодежь проецировать изображение со смартфонов на телевизор. А в остальное время телевизор будут использовать как обычно.
Sero оснащен 4,1-канальными 60-ваттными динамиками и сабвуфером. В Samsung надеются, что за счет этого телевизор также будет использоваться как музыкальный центр. Кроме того, он может работать как цифровая фоторамка или визуализатор музыки, в телевизор встроен голосовой помощник Bixby.
Теги: Samsung, смартфон, портрет, телевизор
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