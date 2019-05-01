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В Украине заработала услуга сохранения номера при смене мобильного оператора

01.05.2019 11:00
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В Украине заработала услуга сохранения номера при смене мобильного оператора

Операторы мобильной связи с 1 мая 2019 года обязаны предоставлять клиентам услугу переноса абонентского номера (ППН) с кодом другого оператора, сообщает РБК-Украина.
Таким образом, абонент может сменить мобильного оператора с сохранением собственного абонентского номера. При осуществлении звонка на перенесенный номер абоненты будут слышать автоматическое голосовое сообщение.
Согласно порядку НКРСИ, абонент, желающий перенести номер, должен обратиться с заявлением к оператору-получателю. Услуга предоставляется абоненту за плату, размер которой устанавливает оператор-получатель.
Следует отметить, что воспользоваться услугой смогут только те абоненты, которые идентифицированы у прежнего оператора, то есть предоставили свои паспортные данные при оформлении номера.



Теги: мобильный оператор, услуги, телефонный номер
 
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