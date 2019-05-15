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Архив - Наука и технологии

На улицы Киева вышли первые Uber-маршрутки

15.05.2019 15:00
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На улицы Киева вышли первые Uber-маршрутки

14 мая компания Uber запустила в Киеве пилотный проект Uber Shuttle - сервис по бронированию мест в микроавтобусах, которые будут следовать по выбранным направлениям в пределах города, сообщает ICTV.
Пока доступны два маршрута: с Виноградаря до торгового центра Украина и от Дарницы до Лыбидской. Микроавтобусы будут курсировать с 7.00 до 21.00. Стоимость поездки зависит от расстояния и колеблется в пределах 15-30 гривен. Оплата возможна как наличными, так и через фирменное приложение.



Теги: Киев, маршрутка, UBER
 
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