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ПриватБанк выпустил бета-версию нового приложения Privat24

16.05.2019 10:00
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ПриватБанк выпустил бета-версию нового приложения Privat24

ПриватБанк запустил открытое бета-тестирование обновленного мобильного банкинга Privat24. Об этом сообщил член правления банка Сергей Харитич, передает ИА ЛІГАБізнесІнформ".
По его словам, новую версию приложения для iOs и Android могут получить все желающие, зарегистрировавшись по ссылке клуба инноваторов Privat24.
Новая версия мобильного банкинга должна полностью заменить старую к концу этого года.



Теги: тестирование, Android, ПриватБанк, iOS, Приват24
 
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