Ford представила двуногого робота-курьера (ВИДЕО)

24.05.2019 10:45

Компания Ford показала прототип робота-курьера для доставки посылок, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Робот-курьер Digit предназначен для беспилотных грузовиков Ford. Он будет ездить в кузове грузового автомобиля, а по приезду доставлять посылки под двери.

Планируется, что роботы-курьеры будут полностью готовы к 2021 году. Вместе с роботами, Ford собирается запустить проект беспилотной доставки.

Разработан робот Digit компанией Agility Robotics.