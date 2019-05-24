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Архив - Наука и технологии

Ракета SpaceX вывела на орбиту рекордный груз

24.05.2019 10:25
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Ракета SpaceX вывела на орбиту рекордный груз

24 мая в 05:30 утра по киевскому времени была успешно запущена ракета Falcon 9 с первой партией из 60 мини-спутников для проекта Starlink, который предусматривает создание глобальной сети передачи интернет-трафика, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Это самый массивный груз, который SpaceX когда-либо выводили на орбиту за раз: одни только спутники весят 13 620 кг, а общий вес груза — примерно 18,5 тонн. Прошлый рекорд был установлен в марте, когда запускали в тест-полет Crew Dragon — чуть больше 12 тонн.
Разброс спутников начался примерно через 62 минуты после запуска. Через 8 минут и 17 секунд после старта компания мягко посадила ускоритель ракеты на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 621 км от места запуска.



Теги: Интернет, спутник, SpaceX
 
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