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Итальянские ученые воссоздали внешность Иисуса Христа
Профессор из Италии Джулио Фанта с группой ученых в результате многолетних исследований сумел получить достоверную модель внешности Иисуса Христа, сообщает Главред.
Лицо пророка воспроизводили с помощью отпечатка на Туринской плащанице, подлинность которой исторически не была доказана.
Фанта сделал огромное количество замеров и пришел к выводу, что Иисус обладал достаточно высоким, как для своего времени ростом, - свыше 180 см. Средний рост человека в те времена составлял 167 см.
Иисус обладал весьма привлекательной внешностью и величием. Он был талантлив, харизматичен и говорил так, что всегда был в центе внимания. Его лицо отображало царственный облик, и даже в момент смерти на нем застыло самообладание. На теле Иисуса обнаружено свыше трехсот ударов кнутом.
Ватикан пока никак не прокомментировал отображенную учеными внешность Христа.
Теги: Италия, ученые, Иисус Христос, внешность
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