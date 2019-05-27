Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Перуанский плотник сделал деревянный Volkswagen Beetle

27.05.2019 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Перуанский плотник сделал деревянный Volkswagen Beetle

Перуанский энтузиаст Бьенвенидо Ортега создал кузов из дерева для автоиобиля Volkswagen Beetle, который собирается подарить дочери на день рождения, сообщает ФАН.
Он взял двигатель и шасси от двух разных «Жуков» и соорудил кузов из хинного дерева.
В настоящее время Бьенвенидо Ортеги находится на пути в Нью-Йорк, чде живет его дочь. На деревянной машине он уже добрался до Флориды.



Теги: Перу, дерево, Volkswagen Beetle, плотник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх