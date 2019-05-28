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ASUS представила ноутбук с двумя экранами
Компания ASUS представила на международной компьютерной выставке Computex в столице Тайваня Тайбэе новую линейку ноутбуков с двумя экранами - ZenBook Pro Duo, сообщает сайт #Буквы.
Помимо основного дисплея с разрешением 4K и диагональю 15,6 дюйма, 2,5-килограммовый ZenBook Pro Duo оснащен 14-дюймовым сенсорным экраном ScreenPad Plus, расположенным над клавиатурой, с разрешением 3840x1100.
Дополнительный дисплей можно использовать как продолжение основного или независимо от него. При этом ноутбук имеет полноразмерную физическую клавиатуру с функциональными клавишами, а трекпад расположен справа.
Внутри ZenBook Pro Duo - восьмиядерный процессор Intel Core i9, видеокарта Nvidia RTX 2060, жесткий диск на 1 терабайт и 32 гигабайта оперативной памяти DDR4.
Кроме того, компания разработала более дешевую и компактную 14-дюймовую модель под названием ZenBook Duo с разрешением Full HD вместо 4K.
Ожидается, что новая линейка появится в конце 2019 года, однако дата старта продаж и цены пока что не разглашаются.
Теги: ноутбук, экран, Asus
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