ASUS представила ноутбук с двумя экранами

28.05.2019 09:00

Компания ASUS представила на международной компьютерной выставке Computex в столице Тайваня Тайбэе новую линейку ноутбуков с двумя экранами - ZenBook Pro Duo, сообщает сайт #Буквы.

Помимо основного дисплея с разрешением 4K и диагональю 15,6 дюйма, 2,5-килограммовый ZenBook Pro Duo оснащен 14-дюймовым сенсорным экраном ScreenPad Plus, расположенным над клавиатурой, с разрешением 3840x1100.

Дополнительный дисплей можно использовать как продолжение основного или независимо от него. При этом ноутбук имеет полноразмерную физическую клавиатуру с функциональными клавишами, а трекпад расположен справа.

Внутри ZenBook Pro Duo - восьмиядерный процессор Intel Core i9, видеокарта Nvidia RTX 2060, жесткий диск на 1 терабайт и 32 гигабайта оперативной памяти DDR4.

Кроме того, компания разработала более дешевую и компактную 14-дюймовую модель под названием ZenBook Duo с разрешением Full HD вместо 4K.

Ожидается, что новая линейка появится в конце 2019 года, однако дата старта продаж и цены пока что не разглашаются.