Эксперты Bloomberg рассказали, когда подешевеют электромобили

29.05.2019 12:15

Консалтинговая компания Bloomberg New Energy Finance (BNEF), занимающаяся анализом глобального энергетического рынка, опубликовала обновленный прогноз развития рынка электрокаров, сообщает AutoUa.

По данным BNEF, к 2040 году 57% всех мировых продаж легковых автомобилей будет приходиться на электромобили. В течение следующих 20 лет продажи электромобилей вырастут с 2 миллионов единиц в прошлом году до 56 миллионов. Прогнозируется, что в течение того же периода мировые продажи автомобилей с ДВС снизятся с 85 миллионов единиц в 2018 году до 42 миллионов.

По мнению главы отдела перспективных перевозок BNEF Колина Маккерчера, мировые продажи обычных легковых автомобилей достигли своего пика. Электрокары уже сейчас дешевле в эксплуатации и техническом обслуживании благодаря более низкой цене на электроэнергию в сравнении с бензином и дизельным топливом, а также меньшему количеству движущихся частей в конструкции. Быстрые темпы развития технологий позволят к середине 2020-х годов снизить стоимость электрокаров, сделав их в два раза дешевле автомобилей с ДВС. За счет совершенствования и расширение производства, стоимость аккумуляторов для электрокаров в сравнении с 2010 годом уменьшилась на 85% за 1 кВт•ч.

Еще одним фактором, влияющим на темпы развития электрического авторынка, являются каршеринговые сервисы. В настоящее время ими пользуется более миллиарда человек во всем мире. По мнению аналитиков, расширение этих сервисов приведет к постепенному снижению спроса на личные автомобили.